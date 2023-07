L’esposto di 123 medici contro Bassetti, accuse sui vaccini: “Ho tutti i vostri nomi, vi denuncio io”

I colleghi chiedono che l’infettivologo genovese venga “sottoposto a procedimento disciplinare” per aver violato le “più elementari norme del Codice deontologico”. La risposta: “Gigantesco autogol. Finché si parla al bar è un conto, non quando lo si fa per iscritto…”

123 medici hanno segnalato all'Ordine dei Medici di Genova, Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: l'accusa è di aver propagandato la sicurezza e l'efficacia dei vaccini anti Covid 19.

Un esposto presentato che rischia di trasformarsi in un "gigantesco autogol". È lo stesso noto infettivologo a rispondere sui social, con un sarcastico ringraziamento per chi lo ha denunciato:

Grazie a quello che hanno scritto contro di me, contro la medicina dell’evidenza, contro i vaccini, contro l’operato mio e di molti colleghi e a favore di farmaci e protocolli non approvati per la cura del Covid-19 – spiega Bassetti – hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli, uno per uno, ai loro rispettivi ordini".