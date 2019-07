"Mi sembra passata una vita e non vedo l'ora di rimettere le scarpe ai piedi e tornare a fare quello che amo", sono le prime parole del cestista della seria A1 di Basket Marco Ceron al risveglio dopo una lunga e delicata operazione al cranio a cui è stato sottoposto a seguito di un grave incidente in gara che ha rischiato seriamente di ucciderlo. Ceron era rimasto gravemente ferito ed aveva riportato numerose fratture al cranio durante una azione di gioco mentre indossava la maglia della sua squadra, la Leonessa Brescia, in un gara contro l'Auxilium Torino nel novembre scorso. Era stato subito soccorso e trasportato in ospedale e per ore si era temuto il peggio. Poi il trasferimento alle Molinette di Torino dove è rimasto ricoverato fino all'attesa operazione condotta dall'equipe del dottor Francesco Zenga che ora gli permetterà di tornare a giocare a basket

Durante l'intervento chirurgico al 27enne atleta i medici hanno applicato all'osso del cranio temporale, fratturato in più punti, una protesi al titanio realizzata appositamente con una stampante 3D. Una operazione perfettamente riuscita e che permetterà al cestista di tornare a giocare. "Dopo 8 lunghissimi mesi si ricomincia a sorridere" ha scritto Marco Ceron sul suo account Instagram a correndo di un foto in cui si mostra sorridente dopo l'operazione. "Ringrazio il dottor Zenga e le Molinette di Torino per l'operazione terminata con successo in seguito a quella già subita precedentemente a Brescia dal dottor Fontanella" ha aggiunto il ventisettenne, concludendo: "Mi permetterà di tornare regolarmente all'attività".Per i medici tra due settimane potrà riprendere gli allenamenti a pieno ritmo.