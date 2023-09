Bari, il prof colpito a scuola con una pistola giocattolo: “Non denuncio i ragazzi, ma vanno espulsi” Pasquale Pellicani, l’insegnante di Bari che ieri è stato colpito con un pallino di una pistola giocattolo da un suo studente mentre era in classe, ha definito l’episodio di cui è stato vittima una “bravata”. Tuttavia l’espulsione dei responsabili “perché devono essere comunque puniti”

A cura di Davide Falcioni

"Una bravata". Così ai microfoni di SkyTG 24 Pasquale Pellicani, il docente di una scuola di Bari che ieri è stato colpito con un pallino di una pistola giocattolo da un suo studente mentre era in classe, ha definito l'episodio di cui è stato vittima all'ISS Romanazzi di Bari. Il professore, che ha accusato un malore dopo l’accaduto, ha deciso comunque lunedì di tornare al lavoro.

L' episodio verrà punito con dei provvedimenti disciplinari, ma lui non sporgerà denuncia ai carabinieri. Stando a quanto accertato al cambio dell'ora un ragazzo avrebbe preso una pistola ad aria compressa da un compagno di classe per poi correre incontro a Pellicani e sparargli al petto: "Ho avuto un forte spavento", ha raccontato l'insegnante. "Non riuscivo a capire se la pistola era vera o falsa, poi ho sentito bruciore al petto". Il malore si è risolto rapidamente, tanto è vero che il docente non si è messo in malattia.

L'uomo tuttavia ha voluto parlare subito con i due ragazzi. "Non hanno capito la gravità di quello che hanno fatto, per loro era un gioco" ha spiegato Pellicani, che ha deciso di non denunciarli penalmente “per non rovinare la loro fedina penale". L'insegnante, dunque, ha voluto gettare acqua sul fuoco e lasciare che eventuali provvedimenti disciplinari vengano presi solo in ambito scolastico, e non invece nelle aule dei tribunali per minori. Il professore però non intende neppure sminuire l’accaduto ed ha annunciato che lunedì, quando tornerà a scuola, deciderà con un consiglio straordinario cosa fare nei loro confronti. "Punterò per la loro espulsione perché devono essere comunque puniti" ha sottolineato Pellicani.