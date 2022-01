Bardonecchia, bimbo di 2 mesi muore per un malore durante gita a Campo Smith Un bimbo di soli 2 mesi è morto per un malore durante una gita a Campo Smith con la famiglia. Per il neonato non c’è stato nulla da fare. Il medico legale stabilirà motivi del decesso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bimbo di soli 2 mesi è morto a Campo Smith, a Bardonecchia. Il piccolo è deceduto a causa di un malore: era nel passeggino a bordo pista, precisamente nel piazzale da dove partono gli impianti di risalita dell'impianto sciistico. I genitori hanno lanciato immediatamente l'allarme quando si sono accorti che il neonato aveva smesso di respirare. I primi a soccorrere il bambino sono stati i carabinieri presenti sul posto, in attesa dell'arrivo del 118. Il personale medico ha cercato di rianimare il neonato per 45 minuti con il massaggio cardiaco, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Il 188 è intervenuto sul posto anche con l'elicottero per assicurare un eventuale trasporto in ospedale rapido ed efficiente. Il piccolo però è deceduto sul colpo per un malore le cui cause saranno stabilite dall'autopsia. Sconvolte le persone presenti sul posto e il personale dell'impianto sciistico. Sconcerto anche da parte delle autorità locali che hanno voluto esprimere la loro vicinanza ai genitori del bambino. "Siamo increduli e sconvolti – ha dichiarato Chiara Rossetti, sindaca di Bardonecchia -. Ci stringiamo con tutto il cuore attorno a questa famiglia distrutta dal dolore".

La famiglia aveva deciso di fare un'escursione vista la bella giornata di sole. Come loro tanti altri genitori che hanno assistito increduli e disperati alla tragedia improvvisa. Il bimbo godeva di ottima salute e fino al momento della tragedia non aveva mostrato alcun sintomo preoccupante. Il paesino dell'alta Val di Susa è molto conosciuto per gli sport invernali. Oggi tutti sono sconvolti per quanto accaduto al neonato non lontano dagli impianti sciistici. Per capire cosa sia effettivamente accaduto si resta in attesa di ulteriori informazioni che soltanto l'autopsia sul corpicino della vittima potrà fornire.