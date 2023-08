Bambini giocano su una canoa e si ritrovano al largo: salvati in mare dai vigili del fuoco e dai loro cani Quattro bambini si sono trovati al largo a bordo di una canoa e non riuscivano più a raggiungere la spiaggia: sono stati salvati dai vigili del fuoco e dai loro cani da salvataggio.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina Facebook di Giancarlo Silipo

Paura per quattro bambini a bordo di una canoa. I giovani si sono trovati in difficoltà in mare, spinti al largo dalle onde, e sono stati salvati dai vigili del fuoco e da loro cani da salvataggio. Stando alle prime informazioni tutto è accaduto nel catanzarese: i bambini stavano giocando su una canoa con un gonfiabile a seguito che non sapevano maneggiare e in poco tempo sono usciti dal controllo dei genitori e si sono trovati al largo.

Il salvataggio dei quattro bambini in canoa

In loro soccorso è intervenuto subito il vigile del fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro e Volontario del Nucleo Cinofili Anpas Croce Verde Catanzaro Giancarlo Silipo con altri volontari e i loro rispettivi cani da salvataggio. I genitori infatti, capendo, le altissime difficoltà e la situazione di pericolo che si era andata a creare, i genitori si sono precipitati tempestivamente per chiedere aiuto all'Unità Cinofila di Salvataggio Giancarlo e il cane Mae, labrador di 4 anni. Senza pensarci si sono tuffati in acqua e raggiunto in poco tempo i piccoli: questi sono stati e fatti rimanere al di sopra dei mezzi in quanto gli stessi erano in uno status di totale panico. Giancarlo Silipo, nonché istruttore e conduttore dell’Unità Cinofila Operativa di Salvataggio, e il suo cane Mae li hanno infine riportati a riva dai loro genitori.

Altro salvataggio per il labrador Mae

Solo pochi giorni prima sempre il vigile del fuoco Giancarlo Silipo e il suo cane nel spiaggia in località Giovino avevano tratto in salvo e recuperato dei bagnanti che si erano spinti oltre la boa: i bagnanti non riuscivano più tornare a riva e così Silipo e il suo cane si erano tuffati a salvarlo.