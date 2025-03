Balla la techno nel cimitero di Poggio a Caiano e mette il video su Tik Tok: “Regalo vita ai morti”

Una ragazza è entrata di notte nel cimitero del comune in provincia di Prato e si è filmata mentre balla davanti alle tombe, il video è stato poi postato su TikTok. Il sindaco ha fatto sapere di aver sporto denuncia.

"Regalo un po’ di vita ai morti": è questa la frase che accompagna la descrizione del video che, nelle ultime ore, sta facendo il giro dei social e delle chat di Poggio a Caiano (e non solo). Il filmato, originariamente pubblicato su TikTok, mostra una ragazza in tuta mentre balla una traccia hardcore (techno) all’interno del cimitero comunale del paesino della provincia di Prato.

Le immagini, riprese in notturna, rivelano chiaramente che il video è stato girato durante l’orario di chiusura, con il buio che avvolge il luogo e i lumini accesi sullo sfondo a creare un’atmosfera surreale. La ragazza, che si presenta online con un nickname (fox_hc__) anziché il suo vero nome, sarebbe riuscita ad accedere all’area del cimitero attraverso una scalinata che conduce al primo piano e lì si è ripresa mentre danza per circa una ventina di secondi.

L'episodio risale allo scorso 27 febbraio, ma solo negli ultimi giorni il reel ha iniziato a diffondersi rapidamente, attirando sempre più attenzione fino a raggiungere anche il primo cittadino del comune mediceo, Riccardo Palandri. Il sindaco, indignato per quanto accaduto, ha preso posizione sulla vicenda con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, annunciando di aver denunciato l’accaduto ai carabinieri affinché vengano svolti gli accertamenti del caso.

Condanno fermamente questo gesto messo in atto un luogo sacro – ha scritto Palandri – sono già state avvertite le forze dell’ordine e, nelle prossime ore, verrà sporta una denuncia contro ignoti anche perché la persona in questione si è introdotta all’interno del camposanto quando era buio. I carabinieri indagheranno su come abbia fatto a entrare. Mi spiace che i ragazzi di oggi pur di apparire debbano ridursi a questi video davvero tristi”.