Azzannata da un cane in strada: 50enne ferita alla testa, operata per bacino fratturato Una donna di 50 anni è stata aggredita da un cane a Casaleone, in provincia di Verona. L’animale sarebbe scappato da un cortile per poi avventarsi sulla signora. Dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico, la 50enne è ricoverata all’ospedale Mater Salutis di Legnago. L’episodio è stato denunciato al servizio veterinario dell’Ulss 9 Scaligera.

A Casaleone, in provincia di Verona, una donna di 50 anni è stata aggredita da un cane mentre camminava per strada. A raccontare la storia, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre ma resa nota soltanto oggi, è stato il quotidiano locale L'Arena. Sembra che l'animale, un pastore maremmano, sia scappato dal cortile della casa dove vive con i suoi padroni, sfuggendo al loro controllo.

La 50enne, che stava andando dal proprio medico di base, si è vista correre incontro il cane che l'ha aggredita facendola cadere sul marciapiede. La donna è rimasta bloccata sotto la stazza dell'animale, dal peso di oltre 50 chili, che l'ha morsa sulle mani e sulle braccia, con cui ha tentato di proteggersi e di allontanare il cane, sulla schiena e anche sulla testa.

Il proprietario del maremmano, attirato dalle urla disperate della signora, in un primo momento ha tentato di intervenire e prestarle soccorso senza successo. Poi, dopo alcuni minuti, è invece riuscito a fermarlo e ha riportarlo all'interno del recinto in cui era rinchiuso.

Dopo l'aggressione dell'animale vicini e passanti sono accorsi per aiutarla, lei ha chiesto di chiamare il marito e, in poco tempo, sono sopraggiunti anche un'ambulanza del 118 e il personale sanitario. I soccorritori le hanno prestato le prime cure, poi la 50enne è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Mater Salutis di Legnago. Qui i medici le hanno suturato le ferite, in particolare quelle alla testa, e poi l'hanno sottoposta a un intervento per ricomporre una frattura al bacino. Ora è ricoverata nella struttura con una prognosi è di 60 giorni.

Il personale dell'ospedale ha anche denunciato l'episodio al servizio veterinario dell'Ulss 9 Scaligera, come richiede la procedura in questi casi. Sembra che l'animale avesse anche in passato mostrato segni di aggressività.