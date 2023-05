Autovelox danneggiato con fionde e biglie d’acciaio, pensionato beccato: “Ho preso due multe” “Uno che va a comprare appositamente delle sfere d’acciaio e fa un gesto così alla sua età ha solo dato un esempio pessimo alla gente e a tanti giovani” ha dichiarato il sindaco della cittadina veronese.

A cura di Antonio Palma

"Per colpa di quell'autovelox ho preso due multe per eccesso di velocità" così si è giustificato un pensionato veneto dopo essere stato individuato dai carabinieri come autore di un singolare attacco a un autovelox a Torri del Benaco, in provincia di Verona, che ha danneggiato l'apparecchio per il controllo della velocità dei mezzi causano danni per oltre 6 mila euro.

L'episodio contestato all'uomo risale al 26 gennaio scorso quando, munito di fionda e biglie d’acciaio, si era presentato davanti al'autovelox nella frazione di Pai, prendendolo di mira per danneggiarlo. Inizialmente si era pensato a un atto di vandalismo da parte di qualche giovane ma analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza del Comune nei dintorni della Gardesana Orientale, i carabinieri sono invece risaliti al pensionato veronese, un uomo di 59 anni residente in provincia.

A lui i militari sono arrivati dopo aver individuato l’auto utilizzata per il raid. Grazie alla targa del veicolo, infatti, gli inquirenti hanno ottenuto dalla Procura di Verona, che ha coordinato le indagini, un decreto di perquisizione che ha confermato i sospetti e chiarito ogni dubbio. La perquisizione domiciliare, avvenuta venerdì scorso, infatti ha portato a scoprite in casa dell'uomo la ricevuta dell’acquisto di una confezione intera di sfere d’acciaio analoghe a quelle utilizzate per compiere il danneggiamento.

Messo di fronte agli indizi a suo carico, il 59enne quindi ha confessato tutto piegando di averlo fato in un momento di rabbia dopo la notifica di due sanzioni per eccesso di velocità rilevate proprio dall’autovelox danneggiato. L'uomo si è scusato e ha riferito di essersi subito pentito ma questo on gli ha risparmiato uan denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato

"Un uomo di 59 anni che va a comprare appositamente delle sfere d’acciaio e fa un gesto così alla sua età ha solo dato un esempio pessimo alla gente e a tanti giovani" ha dichiarato il sindaco che spesso è finito le mirino proprio per l'autovelox che è al centro di polemiche per le migliaia di sanzioni per eccesso di velocità. "A tutti quelli che hanno protestato in questi mesi ricordo che su quelle strisce pedonali a Pai, vicino all'autovelox, sono morte due persone negli ultimi anni" ha aggiunto il primo cittadino.