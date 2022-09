Auto lo travolge in pieno, muore ciclista 24enne nel Trevigiano: sesta vittima della strada in un mese Un ragazzo di 24 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici. L’incidente mortale, il sesto in pochi mesi, è avvenuto nel Trevigiano.

Stava guidando la sua bicicletta lungo una stradina di San Vendemiano, in provincia di Treviso, quando si è scontrato con un'auto che lo ha travolto in pieno, uccidendolo sul colpo. La vittima è un 24enne di origini marocchine: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del Suem giunti tempestivamente sul posto, per lui non c'è stato nulla da fare.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente sulla quale sono al lavoro i carabinieri di Conegliano, intervenuti sul luogo del violento impatto con due pattuglie: stando a quando si apprende sembra che lo schianto sia avvenuto la scorsa notte intorno all'una. Il 24enne in sella alla sua bici è giunto lungo via Ungheresca in zona Borgo Saccon, quando una Volkswagen Golf condotta da un 32enne bellunese lo ha investito.

La vettura era appena uscita dal vicino casello dell'A27: l'incidente si è infatti verificato a meno di un chilometro dallo svincolo autostradale. Quando i sanitari del Suem sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constare la morte del ciclista che deceduto sul colpo a cause delle ferite riportate nell'impatto. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Conegliano a disposizione dell’autorità giudiziaria, informata dell'accaduto.

I militari giunti sul posto hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente mortale mentre la procura ha aperto un'inchiesta e il 32enne alla guida della vettura potrebbe essere indagato per omicidio stradale. Con l'incidente della scorsa notte si è giunti a sei vittime della strada in meno di un mese nel Trevigiano.