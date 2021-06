"Ci sono giunte segnalazioni di tentativi di furto in casa. Se vi capita di vedere della colla sulla serratura del vostro appartamento fate attenzione e chiamateci. La tecnica è usata per sapere se qualcuno è in casa o meno. Se quando tornano per fare il colpo la colla è ancora sul nottolino, per i ladri è il segnale che in quell’appartamento non è rincasato nessuno e possono tentare l’ingresso". La Polizia di Stato ha utilizzato i propri canali social per mettere in guardia i cittadini su una nuova truffa, anche e soprattutto in vista dell'estate, quando molti lasceranno le proprie abitazioni per qualche giorno di vacanza.

Quella della colla è una delle tante tecniche usate dai topi d'appartamento: spesso, infatti, i ladri applicano sottili fili di colla su porte e portoni, poi si allontanano e aspettano. Il perché è presto detto: se la colla resta lì intatta quello è il segnala che indica che in casa non rientra nessuno da diversi giorni e che quindi possono introdursi senza problemi per rubare. Chi ha intenzione di tentare un furto, si sente dunque libero di provare a entrare in quella casa. Per questo è importante segnalare immediatamente alle forze dell'ordine la presenza di colla sulla serratura del portone di casa. Tra gli altri consigli che sul proprio sito internet la Polizia di Stato ha dato per avere una casa più sicura, soprattutto durante le vacanze estive, ci sono: