Attaccato da squalo in Australia, l’amico infermiere che ha salvato Matteo: “Così ho evitato il peggio” Il racconto di Tommaso Agosti, 27 anni, istruttore subacqueo e infermiere, intervenuto per salvare Matteo Mariotti dopo l’attacco dello squalo in Australia: “Sono stati momenti terribili. Ho evitato lo choc emorragico fino a quando sono arrivati i soccorsi”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Instagram.

"È stato il momento più duro della mia vita. Sapevo che se fossi entrato in acqua avrebbero aggredito anche me. Per questo ho detto a Matteo di avvicinarsi più che poteva alla riva, poi sono intervenuto. Sono stati momenti terribili".

Così Tommaso Agosti, 27 anni, istruttore subacqueo e infermiere, ha raccontato di quando è riuscito a salvare il suo amico Matteo Mariotti, il 24enne originario di Parma che nei giorni scorsi è stato attaccato da uno squalo mentre si trovava su una spiaggia in Australia. Il ragazzo, che ha condiviso il video dell'aggressione sui social, è stato sottoposto ad un primo intervento alla gamba, che è stata in parte amputata, all'ospedale di Brisbane. Ma sarebbe potuta andargli molto peggio se non fosse intervenuto in suo aiuto proprio Tommaso.

"In un istante ho deciso cosa fare e la scelta era fra la vita e la morte di Matteo. Sapevo che non sarei riuscito subito a fermare l’emorragia, ma che dovevo prepararmi a contrastare un arresto cardiaco", ha detto alla Gazzetta di Mantova il 27enne, che ha conseguito il diploma di infermiere al Poma e ha sempre lavorato all’ortopedia dell’ospedale San Pellegrino di Castiglione.

A quel punto Tommaso ha urlato ad alcune ragazze terrorizzate sulla spiaggia di chiamare un’ambulanza e nel frattempo cercava di praticare il massaggio cardiaco sull'amico, che perdeva molto sangue. Ma prima, lo ha trasportato nel punto in cui più facilmente avrebbero potuto raggiungerlo i sanitari e gli ha tolto la muta che il ragazzo indossava.

"Ho usato una bandana per stringere la coscia a monte delle ferite. Così facendo ho evitato lo choc emorragico fino a quando sono arrivati i soccorsi. Pochi minuti che fanno la differenza fra la vita e la morte", ha spiegato, aggiungendo di non sentirsi un eroe: "Ma sono fiero di poter riconsegnare vivo un figlio a un padre ed una madre", ha concluso.

Poi, sui social, ha condiviso una foto proprio insieme a Matteo: "Possa tu sapere che per il resto della mia vita, mi avrai al tuo fianco. Ti amo fratellino", è la frase che accompagna l'immagine dei due felici sulla spiaggia di Whitehaven, nel Queensland.