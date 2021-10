Arrestato per aver picchiato la moglie, si suicida in ospedale a Cagliari Un uomo, che era stato arrestato per aver aggredito la moglie con una bottiglia di vetro, si è suicidato gettandosi dal settimo piano dell’ospedale dov’era ricoverato a Cagliari. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, nella notte tra venerdì e sabato, era stato portato in ospedale perché ferito ad un tendine. Poi il tragico gesto.

A cura di Tommaso Coluzzi

Immagine di repertorio

Prima l'arresto, poi il tragico gesto. Un uomo si è suicidato in ospedale, dov'era ricoverato dopo essersi ferito durante un'aggressione nei confronti della moglie. Oggi ha deciso di farla finita gettandosi dal settimo piano del Brotzu, l'ospedale di Cagliari nel quale era stato ricoverato nel reparto di Ortopedia 2. Il tutto a ventiquattro ore dal fermo effettuato da carabinieri che sono intervenuti durante un episodio di violenza nei confronti della coniuge. Prima il ricovero in un altro ospedale, poi il trasferimento al Brotzu e infine il tragico epilogo per l'uomo che avrebbe dovuto rispondere della violenza registrata dagli stessi agenti intervenuti.

Tutto comincia nella notte tra venerdì e sabato, quando i carabinieri arrestano l'uomo dopo essere intervenuti, insieme ai volontari del 118, perché allertati da alcune segnalazioni che parlavano di violenze in un appartamento nel centro di Cagliari. Arrivati sul posto gli agenti sono piombati nell'appartamento e hanno dovuto fermare l'uomo, cittadino filippino da anni residente nel capoluogo dell'Isola, che già aveva aggredito e ferito – a quanto si apprende – la moglie con una bottiglia di vetro.

Oltre alla moglie, trasportata urgentemente proprio al Brotzu, anche l'uomo aveva riportato delle ferite e per questo era stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Successivamente il cittadino filippino era stato trasferito al Brotzu perché aveva bisogno di un intervento chirurgico al tendine per via delle sue ferite. Poi la decisione di compiere il tragico gesto, gettandosi dal settimo piano dell'ospedale nel quale era ricoverato. Le forze dell'ordine e la struttura, dopo la caduta, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.