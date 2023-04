Arrestato Pasquale Bonavota, era nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità Pasquale Bonavota, ricercato inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità, è stato arrestato oggi a Genova.

A cura di Susanna Picone

Pasquale Bonavota, ricercato inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità, è stato arrestato nella mattinata di oggi, 27 aprile, a Genova. L’arresto arriva a conclusione di articolate indagini condotte dal Ros e dai comandi provinciali Carabinieri di Vibo Valentia e Genova.

Le indagini sono state dirette dalla Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata da Gratteri.

Quarantanove anni, il boss risultava latitante dal 2018 e il suo nome è nella lista del ministero dell'Interno dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del “programma speciale di ricerca” del gruppo Interforze. Dopo l'arresto lo scorso gennaio di Matteo Messina Denaro, era lui il più ricercato d'Italia.

Bonavota era ricercato in quanto destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, nell’ambito dell’indagine Rinascita-Scott del Ros, dal tribunale di Catanzaro perché ritenuto responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa col ruolo di promotore della cosca Bonavota rientrante nella locale di Ndrangheta di Sant’Onofrio (Vibo Valentia).

Chi è Pasquale Bonavota

Bonavota era l’unico rimasto in stato di latitanza a seguito dell'esecuzione dell’operazione Rinascita-Scott che nel dicembre del 2019 ha portato all’arresto di 334 persone ritenute appartenenti alle strutture di ‘ndrangheta della provincia vibonese.

Fino a oggi erano quattro i super latitanti inseriti nell'elenco del ministero dell'Interno, dopo l'arresto di Messina Denaro. Pasquale Bonavota è stato l'ultimo a entrare in questo gruppo dei latitanti di massima pericolosità. L'omonima cosca di ‘ndrangheta è una delle più potenti e temute, seconda solo ai Mancuso nel feudo di Vibo Valentia.

Se il fratello Domenico – figlio del defunto boss dell'omonimo clan di Sant'Onofrio – è ritenuto il capo dell'ala militare, Pasquale Bonavota è considerato la mente. Bonavota aveva fatto perdere le sue tracce dopo una condanna in primo grado all'ergastolo (poi cancellata in appello) rimediata nel processo "Conquista". I Bonavota hanno interessi ben avviati anche in Liguria, Piemonte e all'estero.