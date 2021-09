Armato si barrica in casa nel Padovano: irruzione dei reparti speciali dopo trattativa, arrestato L’uomo si è barricato armato in casa propria in località Turri a Montegrotto Terme spingendo le forze dell’ordine a circondare l’area e a chiedere a tutti i residenti della zona di non uscire di casa. I carabinieri hanno cercato di negoziare per l’intero pomeriggio con l’uomo ma ala fine le forze speciali hanno fatto irruzione bloccandolo.

A cura di Antonio Palma

Sono state ore di apprensione oggi nel Padovano quando un uomo si è barricato armato in casa propria in località Turri a Montegrotto Terme spingendo le forze dell'ordine a circondare l'area e a chiedere a tutti i residenti della zona di non uscire di casa e non sostare in giardino. I carabinieri con personale esperto in mediazione hanno cercato di instaurare una trattativa ma senza esito. Si è creata una situazione di stallo risolta solo dopo oltre quattro ora quando i reparti speciali dei dell'Arma hanno fatto irruzione nell'abitazione, bloccando disarmando e arrestando l'uomo. Protagonista dell'episodio un 57enne del posto che si era barricato in casa sua in via Oberdan intorno alle 15.

Al momento dei fatti l'uomo era rimasto solo in casa, una villetta bifamiliare, visto che, quando ha iniziato ad andare in escandescenze e a prendere le armi, la moglie 56enne e il figlio dell’uomo si sono subito allontanati. L'uomo in casa deteneva alcuni fucili con regolare porto d'armi e rischiava di essere pericoloso per sé e per gli altri. Per questo le forze dell'ordine hanno imposto il sostanziale coprifuoco in tutta la zona circondando l'abitazione. Sul posto oltre alle pattuglie della territoriale è stato chiesto l'intervento delle Aliquote di primo intervento dei carabinieri, reparti dell’Arma hanno il compito di intervenire all'interno di situazioni ad alto rischio.

I carabinieri hanno cercato di negoziare per l'intero pomeriggio con l'uomo barricato in casa che non voleva né uscire, né far entrare nessuno. Aalla fine, intorno alle 19, hanno deciso l'irruzione con scudi protettivi e caschi che fortunatamente si è conclusa senza feriti. I militari hanno bloccato l’uomo, che poi è stato portato in ospedale per accertamenti sul suo stato di salute mentale. "Si è conclusa nel migliore dei modi la barricata in casa di una persona a Turri durata diverse ore. Un grazie ai carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti riuscendo a fare in modo che la situazione non degenerasse" ha dichiarato il sindaco Riccardo Mortandello.