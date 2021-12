Anziano trovato morto in casa a Belluno, poche ore prima aveva denunciato rapina Un 82enne del Bellunese è stato trovato morto in casa dal fratello. Poche ore prima aveva denunciato di essere stato rapinato e legato nella sua abitazione.

A cura di Nico Falco

Dovrà essere l'autopsia a determinare le cause della morte di Angelo Mainardi, 82enne di Lorenzago di Cadore, in provincia di Belluno, trovato morto in casa sua dal fratello. L'uomo aveva denunciato poche ore prima di avere subìto una rapina: aveva riferito ai carabinieri di essere stato legato nel suo appartamento da una banda di criminali che aveva portato via circa 200 euro. Il decesso circa 12 ore dopo; le cause sono al vaglio, ma per il momento i militari escludono che l'82enne sia stato vittima di violenze fisiche che potrebbero averne causato la morte.

Mainardi, che in passato aveva lavorato come gelataio in Germania e poi come calzolaio nel suo paese, abitava da solo. Il fratello lo ha trovato senza vita nella sua abitazione nel primo pomeriggio di ieri, 5 dicembre, intorno alle 14, quando lo aveva raggiunto per portargli da mangiare. Il corpo è stato sequestrato e verrà sottoposto all'autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni; le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Cortina.

Anziano muore 12 ore dopo la rapina in casa

Poche ore prima di morire, nella notte tra sabato e domenica, Mainardi aveva contattato i familiari e i carabinieri dicendo di essere stato rapinato in casa da due o tre malviventi. Aveva spiegato che i criminali, che parlavano italiano e avevano il volto coperto dai passamontagna, avevano fatto irruzione nel suo appartamento e lo avevano legato, per poi mettere a soqquadro stanze e mobili alla ricerca di soldi o oggetti di valore.

Alla fine i rapinatori erano andati via con un bottino di circa 200 euro in contanti. Mainardi era stato liberato dal fratello dopo qualche ora e soccorso dal 118; apparso lucido, non era stato ricoverato perché ritenuto in buone condizioni di salute.