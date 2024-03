Anziano ruba tortellini e tonno al supermercato: “Non ho soldi”, clienti in fila pagano per lui L’uomo si era messo in tasca in tutto una spesa di poco più di 5 euro visto che alcuni erano anche prodotti in offerta. La scena in un supermercato di Bari dove gli altri clienti alle casse hanno pagato anche per lui, evitandogli una denuncia e l’arresto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una storia di povertà ma anche di generosità quella che arriva dalla Puglia dove davanti a un anziano signore, scoperto a rubare cibo in un supermercato di Bari, nessuno si è voltato dall’altra parte e anzi qualcuno ha tirato fuori i soldi e ha pagato anche per lui, evitandogli una denuncia e l’arresto. L’episodio in un supermercato Famila del capoluogo pugliese dove l’anziano era stato sorpreso dal personale con alcuni prodotti alimentari infilati nelle tasche mentre cercava di uscire senza pagare.

Si trattava di pochi pezzi che l’uomo probabilmente aveva preso per sfamarsi, infilandosi le confezioni nelle tasche del cappotto logoro. Come ricostruisce la Gazzetta del Mezzogiorno, in tutto una spesa di poco più di 5 euro visto che alcuni erano anche prodotti in offerta. Quando è stato beccato, l’uomo aveva nascosto un vasetto di salsa pronta, due scatolette di tonno e una busta di tortellini preconfezionati. Pochi ingredienti evidentemente appena sufficienti per preparare un pasto dignitoso ma che l’uomo non riusciva a pagare in alcun modo. Al personale che gli chiedeva di pagare per evitare la denuncia, infatti, ha ammesso di non avere i soldi per saldare il conto.

Di fronte alla brutta scena dell’anziano fermato col cibo in tasca e sotto la minaccia di immediata denuncia alle forze dell’ordine, i clienti del supermercato in attesa in fila alle casse però sono intervenuti. Il gesto dell’uomo infatti era evidentemente frutto della disperazione e così, con una rapidissima colletta, gli altri clienti hanno messo insieme i 5 euro e 37 centesimi utili a pagare sugo, tonno e tortelli. Un gesto di solidarietà non fine a sé stesso ma importante perché ha evitato che il taccheggiatore venisse denunciato dopo la segnalazione alle forze di polizia.