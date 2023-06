Anziana uccisa in villa a Grosseto, l’autopsia: “Ematomi e tagli in varie parti del corpo” L’autopsia sul corpo di Giuseppina De Francesco ha evidenziato numerose lesioni sul corpo dell’anziana, nessuna mortale da sola, ma tutte insieme tali da concorrere al decesso.

A cura di Davide Falcioni

Uccisa a causa dei numerosi traumi e delle ferite che le sono state inferte. È questa la conclusione a cui è arrivata la procura di Grosseto dopo l'autopsia sul corpo di Giuseppina De Francesco, l'insegnante in pensione di 76 anni trovata morta nella villa di famiglia di Istia d'Ombrone l'8 giugno. L'esame autoptico, effettuato dalla dottoressa Valentina Bugelli, ha evidenziato numerose lesioni sul corpo dell'anziana, nessuna mortale da sola, ma tutte insieme tali da concorrere al decesso.

Sono state riscontrate fratture alle costole davanti e dietro, ematomi vari e tagli in ogni parte del corpo, non profondi, anche alla testa. L'ipotesi è che qualcuno si fosse accanito sul corpo della donna a calci, pugni e sevizie. Il pm Giampaolo Melchionna per il momento non ha iscritto nessuno nel registro degli indagati. La figlia della 76enne, Benedetta Marzocchi, 50 anni, che ha chiamato i soccorsi dicendo che lei e la madre erano state aggredite da due uomini incappucciati, è tutt'ora ricoverata nel reparto di psichiatria del Misericordia in attesa di essere sentita dagli investigatori quando le sue condizioni lo consentiranno.

Per il pm Melchionna, tuttavia, non ci sono dubbi che si sia trattato di omicidio. Secondo una prima ricostruzione, la violenza contro l’anziana sarebbe iniziata in camera da letto con una serie di colpi alla testa utilizzando un oggetto contundente che non sarebbe ancora stato trovato. Da lì De Francesco avrebbe cercato di fuggire nella stanza accanto, dov’è stata infine rinvenuta cadavere in posizione prona e in un lago di sangue, accanto a un mobile e uno specchio rotto. La figlia avrebbe detto al personale medico di aver subito un’aggressione; racconto al quale poi, il giorno seguente, avrebbe aggiunto ulteriori dettagli, parlando di uomini con il capo coperto. Sul suo corpo sono state riscontrate numerose lesioni. Ma la sua versione non avrebbe convinto gli inquirenti fino in fondo.

Leggi anche Uomo ucciso nella notte a Pachino, sul corpo ferite di arma da taglio

Il giallo sull’omicidio di Giuseppina De Francesco presenta dunque molti aspetti oscuri. Le indagini proseguono senza sosta.