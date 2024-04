video suggerito

Israele recupera il corpo di un ostaggio ucciso a Gaza: “Il suo sangue sulle mani di Netanyahu” L’esercito israeliano ha recuperato il corpo di Elad Katzir, 47 anni, un ostaggio rapito lo scorso 7 ottobre dalla Jihad islamica nel kibbutz di Nir Oz. Sarebbe stato ucciso a gennaio. Ira della sorella: “Guardatevi allo specchio e vedete se le vostre mani non hanno versato quel sangue”. Domani riprendono in negoziati con Hamas al Cairo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elad Katzir (Immagine da X).

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Idf ha recuperato il corpo di Elad Katzir, 47 anni, un ostaggio rapito lo scorso 7 ottobre dalla Jihad islamica nel kibbutz di Nir Oz. L'esercito israeliano ha precisato che ciò è avvenuto in un'operazione nella Striscia. La salma è stata riportata in Israele.

Un portavoce militare ha specificato che le spoglie di Katzir – "ucciso in cattività dalla Jihad islamica" – sono state recuperate dai soldati la scorsa notte a Khan Yunis, nel sud della Striscia, dopo essere state "localizzate sulla base di intelligence dell'Idf e dello Shin Bet". Katzir fu rapito insieme alla madre Hanna, poi liberata lo scorso 24 novembre, mentre il padre Avraham fu ucciso nel kibbutz.

Stando a quanto ricostruito dall'Idf, è possibile che Katzir sia stato ucciso dai suoi rapitori a metà gennaio, non molto tempo dopo che la Jihad islamica palestinese ha pubblicato un secondo video che lo ritraeva in cattività. Katzir è stato poi sepolto nel campo profughi di Khan Younis, nel sud della Striscia. Le informazioni sulla tomba sono state ottenute circa una settimana fa, e la conferma definitiva del luogo è arrivata ieri sera. Nel giro di poche ore, le truppe delle unità di commando Maglan ed Egoz hanno raggiunto il sito, hanno prelevato il corpo e lo hanno riportato in Israele per l'identificazione. Non ci sono stati feriti durante l'operazione e non ci sono stati scontri sul luogo della tomba, ma solo nell'area circostante.

Ira della famiglia. "Elad è stato rapito vivo e vegeto dalla sua casa a Nir Oz e fotografato due volte mentre era in prigionia. Avrebbe potuto essere salvato se un accordo fosse stato raggiunto in tempo. La nostra leadership è codarda e guidata da considerazioni politiche ed è per questo che ciò non è avvenuto", ha scritto sui social, dando l'annuncio della morte del fratello e del recupero del suo corpo a Khan Yunis, Carmit Palty Katzir, sorella di Elad.

Che ha così continuato: "Elad è stato riportato in Israele la notte scorsa, dopo essere stato ucciso in cattività. Il portavoce dell'Idf vi parlerà della coraggiosa operazione di salvataggio, che è stata davvero tale. Nella realtà orribile che ci hanno creato, anche questo è un conforto. Elad avrà una tomba a Nir Oz. Non rimarremo nell'incertezza. Il portavoce dell'Idf non vi dirà che il Primo Ministro, il Governo e l'Idf non hanno idea di dove sia tenuta la maggior parte degli ostaggi, vivi o assassinati, né vi dirà che non hanno modo di proteggerli, nemmeno quando sanno dove sono. "Guardatevi allo specchio e vedete se le vostre mani non hanno versato quel sangue. Avete altri 133 rapiti da riscattare, mondi da salvare", ha concluso, rivolta ai responsabili politici.

Intanto, domani, domenica 7 aprile, una delegazione di Hamas si recherà al Cairo, in Egitto, per i negoziati su un accordo con Israele per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. È quanto ha rivelato una fonte del movimento palestinese all’emittente Al Jazeera, che riporta che nelle ultime ore si sono svolti intensi contatti tra Haniyeh, leader di Hamas, e i mediatori per riprendere i colloqui.