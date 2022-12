Anziana trovata morta accanto al marito ferito, sospetti sulla figlia Diletta: “Fuggita in auto” È stata rintracciata Diletta Miatello, la figlia dell’84enne trovata morta nella sua casa di San Martino di Lupari (Padova) accanto al marito di 89 anni gravemente ferito. La donna sarebbe la principale sospettata per l’omicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stata rintracciata nel Vicentino la 51enne Diletta Miatello, al momento principale sospettata per la morte di Maria Angela Sarto, 84 anni, e il ferimento di Giorgio Miatello, di 89 anni. Gli inquirenti hanno iniziato le ricerche già in mattinata, dopo aver ritrovato il cadavere della donna e aver disposto il trasferimento in ospedale dell'89enne.

Stando a quanto ricostruito, la prima a dare l'allarme sarebbe stata la figlia maggiore dei due che si trovava in via Galileo Galilei a San Martino di Lupari (Padova) per un saluto.

Proprio lei, secondo quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, ha suggerito alle forze dell'ordine di cercare la 51enne. "È stata lei" avrebbe riferito durante il colloquio con il pm.

Nessuna certezza al momento: la donna è stata infatti rintracciata a Felette, nel Vicentino, dove fino a qualche anno fa viveva da sola in un appartamento di proprietà. Per accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità si attende l'esito del colloquio della 51enne con gli inquirenti.

Secondo le prime informazioni, la donna soffriva da tempo di depressione. La sospettata era stata in forze alla polizia locale di Asolo fino al 2009, quando si era dimessa per tornare a casa dei due anziani genitori. La coppia non aveva mai nascosto i problemi della figlia minore che dopo il divorzio dal marito stava cercando di rifarsi una vita.

Stando alle parole dei vicini di casa, Sarto e suo marito Miatello erano"tranquilli e riservati". "Erano molto preoccupati per la figlia Diletta – hanno raccontato alla stampa – che stava attraversando un momento difficile. La famiglia viveva qui da una trentina d'anni ed era gentile e disponibile. I due coniugi erano cordiali ma si vedeva che soffrivano per la situazione della 51enne".

I due anziani potrebbero essere stati colpiti con un oggetto contundente che al momento non è ancora stato ritrovato. L'anziana è morta poco dopo l'aggressione mentre il marito lotta tra la vita e la morte.