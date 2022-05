Andreea, il proprietario del casale dove partecipò alla festa prima di sparire: “Ecco dove l’ho vista” Secondo quanto riferito questa sera da Chi l’ha visto? in onda su Rai 3, ci sarebbe una indiscrezione da verificare secondo cui Andreaa Rabciuc sarebbe stata vista salire su una macchina nera. Ma continuano le ricerche nel casale di Francesco: “L’ho vista andare via”.

Continuano le indagini sulla scomparsa di Andreaa Rabciuc, la 27enne di cui si sono perse le tracce da ormai due mesi a Jesi dopo una serata trascorsa con due amici e il fidanzato Simone Gresti, al momento unico indagato per sequestro di persona. Secondo quanto riferito dalla trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto? in onda stasera, ci sarebbe una indiscrezione dell'ultima ora tutta da verificare secondo cui la ragazza sarebbe stata vista salire su una macchina nera in prossimità di un distributore di benzina.

Ma gli inquirenti sono ancora concentrati sul casale dove Andreea avrebbe partecipato ad una festa la sera prima della scomparsa, avvenuta lo scorso 12 marzo. Il proprietario della struttura che è stata sequestrata, Francesco, ha raccontato sempre a Chi l'ha visto? quello che ha visto prima che la ragazza facesse perdere le sue tracce. "Tutti gli occhi sono puntati su questa roulotte – dice ai microfoni della trasmissione di Rai 3 – però quello che è da capire è cosa sia successo dopo, dove e con chi è andata via".

"Io con i miei occhi l'ho vista che andava via – ha rincarato la dose Francesco -. L'ho vista camminare da sola in direzione Jesi. Non so se sia messa d'accordo con qualcuno. Se fosse tornata indietro me ne sarei accorto, il cancello l'avevo lasciato aperto. Io so solo che Simone è rimasto un altro po' qui, era fuori la roulotte e poi è andato via anche lui. Appena se ne è andata nessuno l'ha cercata. Io sono rimasto nella roulotte. Simone l'ho visto la domenica pomeriggio al bar, pensavo avessero litigato. Poi nei giorni successivi l'abbiamo cercata nei casali qui di fronte".