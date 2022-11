Allerta meteo per maltempo e temporali lunedì 21 novembre, le regioni a rischio L’ondata di maltempo, continuerà a far sentire i suoi residui effetti sulla Penisola anche domani, lunedì 21 novembre, con piogge e temporali e una conseguente nuova allerta meteo su diverse zone del Paese.

A cura di Antonio Palma

L’intensa e vasta zona di bassa pressione che ha interessato l’Italia in queste ore con una ondata di maltempo, continuerà a far sentire i suoi residui effetti sulla Penisola anche domani, lunedì 21 novembre, con piogge e temporali e una conseguente nuova allerta meteo su diverse zone del Paese.

Allerta meteo gialla domani su 5 Regioni

Sulla base delle previsioni meteo disponibili dei fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito a quello diffuso ieri, valutata per la giornata di domani, lunedì 21 novembre una allerta gialla per diversi settori di cinque regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia

Tutta colpa del lento movimento della vasta saccatura atlantica che si sta spostando verso este ma che determinerà una persistenza del maltempo sulle estreme regioni meridionali del Paese. L’avviso infatti indica per domani 21 novembre, inizio di settimana, una allerta gialla per rischio temporali ancora su Calabria meridionale e Sicilia settentrionale mentre è allerta idraulica e idrogeologica per i medesimi settori delle due regioni ma anche per Campania, Basilicata e gran parte della Sardegna.

Previsioni meteo domani 21 novembre

Le previsioni meteo per domani 21 novembre indicano per la mattinata il persiste di una instabilità sulle aree tirreniche di Sicilia e sulla bassa Calabria con residue piogge nel corso della giornata ma in successivo temporaneo miglioramento. Al contrario mattinata più asciutta ma con tendenza ad un generale aumento della nuvolosità dal pomeriggio con piogge anche carattere temporalesco in arrivo su Toscana, Sardegna, Campania, Molise ed aree tirreniche di Basilicata e Calabria. In serata peggiora ovunque con piogge che in estensione anche a Liguria, Emilia Romagna Lombardia e Veneto.

Tutte le allerte meteo di lunedì 21 novembre

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico