Allerta meteo domani 28 maggio per maltempo e temporali: tutte le Regioni a rischio Maltempo sull’Italia con allerta meteo domani sabato 28 maggio. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta gialla in sette regioni.

A cura di Antonio Palma

Torna il maltempo sull'Italia nel prossimo weekend ed è allerta meteo per la giornata di domani sabato 28 maggio su diverse regioni e settori del Paese. Come comunica il Dipartimento della Protezione civile, sono sette in tutto le regioni in allerta meteo per domani: ad essere interessati dal maltempo sia settori del centro nord, soprattutto quelli adriatici, sia l'estremo sud dell'Italia. Il peggioramento del tempo è tutta colpa dell'irruzione di correnti di aria più fresca di origine polare che, scontrandosi con aria calda e suolo caldo, daranno vita a fenomeni di rovescio e grandinate anche intense.

Allerta meteo gialla domani in sette regioni

Per questo, sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per sabato 28 maggio, valutando una allerta meteo gialla in sette regioni per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Nel dettaglio, l’avviso delle criticità meteorologiche previste sull’Italia per domani indica fin dalle prime ore di sabato 28 maggio precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione poi alle Marche. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata per la giornata di sabato 28 maggio, allerta gialla su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, parte di Marche, Abruzzo, Calabria del sud e gran parte di Sicilia.

Allerta per vento forte sabato 28 maggio

In alcune zone del Paese atteso anche vento forte con raffiche fino a 80km orari. In particolare Sabato 28 Maggio atteso rinforzo del Maestrale sulla Sardegna in estensione poi alla Sicilia, con raffiche fino a 70-80 km/h con il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte. Sulle regioni adriatiche soffierà invece la Bora con punte fino a quasi 50-60 km/h soprattutto lungo le coste venete e romagnole.

Tutte le allerte meteo di domani sabato 28 maggio

Tutte le criticità meteo, idrogeologiche e idrauliche sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Ecco tutte le allerte meteo di domani:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto