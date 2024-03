Allergeni non dichiarati nell’etichetta, noodles istantanei ritirati dal commercio: i lotti coinvolti Nella sezione del sito web del ministero della Salute dedicata ai richiami alimentari è stata segnalata un’allerta per un lotto di noodles istantanei al gusto salsa di pesce e uno al gusto pesce piccante. Il motivo del ritiro dei prodotti è la presenza di allergeni non dichiarati nell’etichetta. Ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sul sito del Ministero della Salute, nella sezione dedicata ai richiami alimentari, è stato pubblicato nella giornata di ieri, giovedì 29 febbraio, un allerta per un lotto di noodles istantanei al gusto salsa di pesce e uno al gusto pesce piccante. L'esatta denominazione dei prodotti è XO Sauce Seafood Flavor e XO Spicy Seafood Flavor, entrambi a marchio Nissin Cup Noodles. Il provvedimento è stato redatto in data 19 febbraio.

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo delle autorità sanitarie è la presenza di Dna di crostacei, Dna di molluschi, caseina e lattosio (quest’ultimo presente soltanto nella versione piccante) non dichiarati in etichetta. I prodotti interessati dal provvedimento hanno le seguenti caratteristiche: XO Sauce Seafood Flavor, venduti in pezzi singoli da 75 g, presentano il numero di lotto 40742KNMAK2023 e il termine minimo di conservazione (TMC) al 26/05/2023.

Mentre il XO Spicy Seafood Flavor, anche questo venduto in pezzi singoli da 75 g, presenta il numero di lotto 40038-1KNMAK2023 e il termine minimo di conservazione al 28/04/2023. A produrre i noodles istantanei segnalati nel richiamo è l'azienda Nissin Food (HK) Co. Ltd e vengono commercializzati in Italia dalla Iton Srl. L'indirizzo dello stabilimento di produzione è 21/23 Dai Shing Street, Tai Po Industrial Estate, nel distretto Tai Po, a Hong Kong.

Il consiglio delle autorità sanitarie per le persone allergiche a crostacei, molluschi e lattosio che eventualmente abbiano acquistato il prodotto interessato dal richiamo è quello, a scopo precauzionale, di non consumare assolutamente le confezioni con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalati.

Nei casi di allergia più gravi può verificarsi una reazione improvvisa estremamente grave, lo shock anafilattico, causato dall'esposizione a un allergene a cui si è già sensibilizzati e che in alcune circostanze può risultare fatale. Alcuni sintomi possono essere: gonfiore di labbra, glottide e palpebre, costrizione alla gola e difficoltà respiratoria, orticaria su varie parti del corpo, sensazione di svenimento, nausea e vomito, dolori addominali e diarrea. In caso di sospetto shock anafilattico, la prima cosa da fare è chiedere rapidamente l'intervento medico, chiamando il 112 o recandosi in Pronto Soccorso.