Alice Scagni, oggi i funerali della 34enne uccisa dal fratello: in chiesa anche il figlio di 1 anno Si sono svolti oggi a Genova i funerali di Alice Scagni, la 34enne uccisa per strada, sotto casa sua, con quasi 20 coltellate la sera del primo maggio dal fratello Alberto. Tra i presenti anche il figlio di 1 e 4 mesi: “La misericordia è l’amore più potente della morte”.

A cura di Ida Artiaco

Si sono svolti questa mattina nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione, in via XX Settembre, nel centro di Genova, i funerali di Alice Scagni, la 34enne uccisa per strada, sotto casa sua, con quasi 20 coltellate la sera del primo maggio dal fratello Alberto. Numerose le persone che si sono date appuntamento per dare un ultimo saluto alla ragazza. Tra i presenti, oltre ai genitori e al marito Gianluca, anche il figlio di Alice, di appena un anno e 4 mesi. "La misericordia è l'amore più potente della morte, del peccato che solleva l'uomo e la donna dalle più abissali cadute", ha detto durante l'omelia il parroco padre Pierluigi De Giacomo, che ha aggiunto: "Ho conosciuto ieri i genitori e non è facile in questo momento dire cose. La mamma mi ha chiesto di poter portare a casa qualcosa che possa continuare a farli vivere ho pensato di leggere l'enciclica di Giovanni Paolo II".

Grande commozione e compostezza durante la celebrazione delle esequie. I partecipanti hanno potuto lasciare messaggi di vicinanza alla famiglia in un piccolo libretto blu, posto all'ingresso della chiesa: "Un abbraccio a Licia e alla sua famiglia, perchè non si debba più sentire di una morte così"; "Giustizia per te, Alice: dai la forza ai tuoi e al tuo bimbo di sopravvivere alla tua assenza"; "Nessuno ha dato importanza alla pericolosità del tuo… anzi, non lo scrivo nemmeno, del mostro che ti ha uccisa", sono alcuni dei pensieri lasciati nero su bianco. E poi ancora: "Non è giusto 5 segnalazioni per scongiurare la tua tragedia cara Licia, ma nessuno ha dato importanza alla pericolosità di quel mostro che ti ha ucciso in modo vile".

Alice è stata uccisa a coltellate dal fratello Alberto. Per questo efferato delitto, il disoccupato abitante a Sampierdarena, ora si trova nel carcere di Marassi. Il killer, come scrive la stampa locale, interrogato dal Gip Paola Faggione e dal Pm Paola Crispo, si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre la procura sta continuando a indagare sul perché gli allarmi lanciati dalla famiglia siano rimasti inascoltati.