Alice Neri, il 29enne sospettato dell’omicidio arriverà domani in Italia: attesa per l’interrogatorio Mohamed Gaaloul, il 29enne indagato per la morte di Alice Neri e arrestato in Francia nelle scorse settimane, arriverà mercoledì mattina in Italia: verrà trasferito nel carcere di Modena dove entro la settimana verrà sottoposto a interrogatorio di garanzia.

A cura di Ida Artiaco

Alice Neri e Mohamed Gaaloul

Atterrerà mercoledì mattina a Milano con un volo da ParigiMohamed Gaaloul, il 29enne indagato per la morte di Alice Neri. La mamma 32enne è stata trovata morta carbonizzata nella sua auto data alle fiamme a metà novembre nelle campagne di Concordia, nel Modenese, e da allora gli inquirenti sono alla ricerca dell'assassino.

Risposte alle tante domande sul delitto potrebbero arrivare proprio dall'interrogatorio di Mohamed: il giovane, che è stato arrestato in Francia, dove era fuggito subito dopo la morte di Alice, una volta arrivato in Italia verrà trasferito nel carcere di Modena dove entro la settimana verrà sottoposto a interrogatorio di garanzia.

Come riporta Il Resto del Carlino, in Francia, su consiglio del propri legali tra cui quello di fiducia, ovvero l’avvocato Roberto Ghini, il 29enne si era avvalso della facoltà di non rispondere. Una volta incontrato il proprio legale, con tutta probabilità il 29enne accetterà di parlare davanti al Gip e ai pm titolari del fascicolo, al fine di raccontare la propria versione dei fatti.

Mohamed al momento resta l'indiziato principale per il delitto. Contro di lui ci sarebbero "prove pesantissime", come le ha definite il procuratore Luca Masini annunciandone in conferenza stampa l'arresto.

"In queste settimane abbiamo lavorato 24 ore su 24 ore per identificare tutte le persone presenti nel bar e nella sala slot adiacente — avevano spiegato gli inquirenti —. Mohamed è arrivato in bicicletta alle 3 circa, come si vede dalle telecamere, e quella bicicletta è rimasta lì, fuori dal locale anche nei giorni seguenti".

Il 29enne sarebbe dunque salito sull'auto di Alice Neri la notte in cui è scomparsa. "Sul rapporto tra i due e su cosa sia successo dalle 3.40 della notte in poi, vige il silenzio stampa. Non è noto con certezza se i due si conoscessero già. Le indagini sono in corso e non possiamo ancora fornire questi elementi", aveva spiegato il procuratore Masini. "Possiamo affermare che è stata sicuramente l'ultima persona con la quale Alice è entrata in contatto". Solo Gaaloul potrà sciogliere i dubbi sul suo eventuale coinvolgimento nella vicenda.