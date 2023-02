Alessandra Matteuzzi, Padovani a processo immediato: “Aggravanti provate dal contenuto del cellulare” La Procura chiederà il processo immediato per Giovanni Padovani, l’ex calciatore arrestato per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi massacrata sotto casa a Bologna il 24 agosto.

Mercoledì prossimo saranno notificate le aggravanti per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata il 24 agosto sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani. Il procuratore aggiunto Lucia Russo e il pm Domenico Ambrosino hanno già stabilito il calendario delle attività da svolgere e chiudere entro la prossima settimana. L'inchiesta sul delitto sta giungendo al termine e a breve la Procura chiederà il processo immediato per l'uomo arrestato il flagranza di reato poco dopo aver massacrato Matteuzzi a martellate.

Padovani sarà interrogato e gli saranno contestate nuove aggravanti quali premeditazione, futili motivi e probabilmente anche stalking. A sostegno dell'accusa, una corposa perizia su telefoni, tablet e computer svolta dal consulente Angelo Musella che ha raccolto una montagna di materiale utile alle indagini e al processo: chat, foto e video in grado di raccontare l'ossessione che Padovani aveva per Sandra.

La consulenza dimostra per esempio che l'ex calciatore e modello aveva già da tempo in mente di uccidere l'ex fidanzata, al punto che nelle settimane prima del delitto aveva fatto una serie di ricerche su Google, tra le quali "uccide ex a sprangate" o "come stordire una persona con una mazza". L'altra aggravante (pure raccontata dalle perizie) è quella dei futili motivi legati alla gelosia patologica e al rifiuto riguardante la nuova vita della donna.

Dopo l'interrogatorio, la Procura chiederà il processo immediato. La richiesta dovrebbe essere avanzata tra il finire della prossima settimana e l'inizio di quella successiva. L'avvocato dell'uomo è intenzionato a chiedere un incidente probatorio per "verificare il suo stato di salute mentale". Per la difesa, la perizia dovrebbe dimostrare i "grossi problemi psichiatrici" del 27enne. "Quello vissuto da Padovani – ha spiegato il legale – era un rapporto malato con tutte le implicazioni del caso. Ha problemi con radici profonde nel suo passato. Il tutto va indagato fino in fondo per rendersi conto del perimetro entro il quale ci si sta muovendo".