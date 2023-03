Aggredito da baby gang e pestato due volte in un giorno, 16enne in ospedale con tutti i denti rotti I carabinieri sono già risaliti ad alcuni membri del gruppo di bulli, composto da circa un decina di ragazzi tra cui alcuni che sarebbero già protagonisti di altri episodi avvenuti nella stessa zona del Bolognese.

A cura di Antonio Palma

Preso di mira da una violenta baby gang, un ragazzino bolognese di soli 16 anni è stato aggredito e picchiato dal branco per ben due volte nell’arco della stessa giornata finendo infine in ospedale con tutti i denti rotti. È accaduto San Lazzaro dove il primo episodio, avvenuto davanti a una scuola in pieno giorno, è stato anche filmato da altri giovanissimi ed è finito sui social. I fatti si sono consumati sabato scorso e sono ora al centro dell’attenzione dei carabinieri a cui la famiglia dell’adolescente si è rivolta per denunciare l’accaduto.

I militari dell’arma, anche attraverso quei video e quelli delle telecamere di sorveglianza, sono già risaliti ad alcuni membri del gruppo di bulli, composto da circa un decina di ragazzi tra cui alcuni che sarebbero già protagonisti di altri episodi avvenuti nella stessa zona nelle scorse settimane. Si tratterebbe di giovanissima tra i 15 e i 16 anni, per loro è pronta una denuncia per il reato di lesioni. Come racconta il Resto del Carlino la loro vittima, invece, dovrà ora sottoporsi a cure specifiche per la ricostruzione dell’arcata dentaria.

Il sedicenne vittima del pestaggio sarebbe stato preso di mira dalla baby gang a scuola e atteso poi all’uscita dell’istituto superiore. La prima aggressione sarebbe avvenuta proprio in un parco davanti alla scuola mentre lo studente stava tornando a casa con un compagno e coetaneo. I due sarebbero stati accerchiati e malmenati dal branco con calci, schiaffi e pugni davanti agli occhi di altri ragazzini che hanno assisto senza intervenire.

Il pestaggio però è stato solo la prima parte di una aggressione ben più grave ai danni del 16enne arrivata in serata. Il gruppo infatti ha incrociato l’adolescente all’esterno di un locale lo stesso sabato sera ed è subito scattata la seconda aggressione. Questa volta l’attacco è stato ancora più Feroce con colpi pesanti in pieno volto che gli hanno spaccato quasi tutti i denti e il ricorso alle cure ospedaliere.