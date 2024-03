Aggredito con il machete a Torino, fermato un 23enne di origini nobili: ha negato tutto La Polizia ha eseguito un fermo per l’aggressione a colpi di machete a Torino: si tratta di un 23enne italiano di nobili origini, Pietro Costanzia di Costigliole, ricercato in Spagna, che si è detto estraneo ai fatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Svolta nel caso relativo all'aggressione a colpi di machete a un 23enne a Torino mentre era in monopattino. La Polizia ha fermato un coetaneo della vittima: si tratterebbe di Pietro Costanzia di Costigliole, 23 anni, nato a Milano, di origini nobili e residente nel capoluogo piemontese.

È stato ascoltato in Questura alla presenza di un magistrato e di due avvocati difensori e ha detto di essere completamente all'oscuro dell'episodio. È difeso dai legali Paola Pinciaroli e Vittorio Nizza. Il fermo, eseguito in un albergo di Torino come riferisce Repubblica, è scattato per tentato omicidio.

A quanto si è appreso il 23enne era stato condannato in Spagna. Quando è stato rintracciato e bloccato dalla Polizia a Torino era convinto che si trattasse dell'esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria iberica. Dell'episodio del machete avrebbe detto di essere del tutto all'oscuro.

Leggi anche Aggredito a colpi di machete mentre è in monopattino in strada, 23enne rischia amputazione a Torino

La caccia al complice alla guida dello scooter T-Max è ancora in corso. L'aggressione si è verificata lunedì sera, quando la vittima stava tornando a casa insieme alla sua ragazza 20enne a bordo di un monopattino. All’altezza di via Panizza, nel quartiere Mirafiori, è stato avvicinato da due coetanei in sella allo scooter di grossa cilindrata, ed è stato colpito più volte con un machete alla gamba sinistra, che gli è stata in seguito amputata. Il giovane è al momento ancora intubato e ricoverato nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata.

Il movente dell’aggressione sarebbe riconducibile a delle avance non richieste e spregiudicate, una foto osé che la vittima aveva inviato via whatsapp, nei giorni precedenti, alla fidanzata dell’aggressore.