Aereo Ita Airways urta in pista un velivolo Air France durante manovre per il decollo I due aerei, un Airbus A330-200 di Ita e un Boeing B772 di Air France si sono urtati mentre il primo movimentava in pista e l’altro era fermo perché da poco atterrato.

Urto tra aerei e incidente sfiorato tra un velivolo della compagnia italiana Ita Airways e uno della compagnia di bandiera francese Air France. Lo scontro tra i due aeroplani, che effettuavano servizio di linea tra i rispettivi Paesi e gli Stati Uniti, è avvenuto nei giorni scorsi allo scalo aeroportuale John Fitzgerald Kennedy di New York. Fortunatamente lo scontro non ha causato danni gravi ai due mezzi tanto che il volo italiano ha proseguito la normale attività senza ulteriori conseguenze per i passeggeri a bordo.

L’episodio risale alla giornata di venerdì scorso quando i due aerei, un Airbus A330-200 di Ita e un Boeing B772 di Air France si sono urtati mentre il primo movimentava in pista in attesa del rullaggio per decollare e l’altro era fermo perché da poco atterrato.

Secondo quanto ricostruito finora, sull’aereo italiano, che operava sulla rotta New York Roma Fiumicino, nessuno si sarebbe accorto di nulla, nemmeno nella cabina di pilotaggio, confermando la lieve entità dell’urto.

In pratica una aletta finale presente su un’ala dell’Airbus avrebbe toccato il Boeing all'altezza del timone di coda, procurando un taglio. Proprio notando il danneggiamento sull’aereo a terra è scattato l’allerta ma il velivolo di Ita era già decollato e in viaggio.

Informato dalla torre di controllo ma non riscontrando problemi, il pilota ha proseguito regolarmente e solo a Roma si è proceduto a tutte le verifiche del caso. L’aereo air France invece è rimasto fermo in aeroporto a New York e ha avuto il via libera solo dopo le riparazioni.

È il secondo incidente per un volo Ita Airways da New York a Fiumicino. Il 30 aprile scorso un aereo non ha risposto alla torre di controllo facendo scattare l'allerta mentre sorvolava lo spazio aereo francese. L'indagine, sottolinea la compagnia, "ha portato all'individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore da parte del comandante sia durante il volo che una volta atterrato, ovvero una condotta professionale non coerente alle norme comportamentali e lavorative dettate dalla compagnia che il personale è tenuto a seguire in modo rigoroso, e soprattutto di forti incongruenze tra le dichiarazioni rese dal comandante e l'esito delle investigazioni interne". Per questo il pilota è stato licenziato