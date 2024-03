Accusato di aver palpeggiato una cliente 20enne nell’ascensore dell’hotel, albergatore 71enne a processo Un uomo di 71 anni è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver palpeggiato nell’ascensore del suo hotel una cliente 20enne. La giovane avrebbe riferito di esser stata toccata contro la sua volontà mentre saliva nella sua stanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Palpeggiata nelle parti intime mentre saliva in ascensore per raggiungere la camera che aveva prenotato. L'uomo, un 71enne che gestisce un hotel a Rivazzurra, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ventenne di Parma che ha denunciato l'aggressione nell'ascensore dell'albergo. A decidere è stato il gip Vinicio Cantarini e il 25 settembre si svolgerà l'udienza preliminare nei confronti del 71enne. L'avvocato del titolare dell'albergo, Stefano Caroli, ha chiesto per lui il rito abbreviato.

Stando a quanto reso noto, i fatti risalgono al 18 giugno 2023. Quella sera la ventenne era arrivata in albergo con il suo compagno. Entrambi chiedono al titolare il permesso di far salire in camera una loro amica, ma l'uomo avrebbe rifiutato perché la giovane non aveva con sé i documenti.

La 20enne che aveva prenotato la camera, a detta dell'avvocato del 71enne, avrebbe mostrato il suo disappunto per poi chiedere al titolare di accompagnarla in stanza a prendere la sua copia delle chiavi. Il giorno dopo, la ragazza lo ha denunciato per violenza sessuale, riferendo di essere stata palpeggiata dal 71enne. Dopo la denuncia sono scattate le indagini e l'albergatore, interrogato, si è dichiarato innocente.

Secondo il legale che assiste l'anziano albergatore, nel cellulare sequestrato dagli inquirenti e dalle testimonianze delle persone nell'albergo "non sarebbero emersi elementi contro di lui". In ascensore, stando al racconto dell'uomo, la giovane avrebbe nuovamente insistito per far entrare anche la sua amica. "Davanti al nuovo rifiuto del mio assistito – ha affermato l'avvocato – ha deciso di denunciare il mio assistito".

Secondo il legale, le accuse nei confronti del 71enne sarebbero "infondate", in quanto non sarebbero emerse da testimoni e da analisi sui dispositivi elettronici prove contro l'albergatore.