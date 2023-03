Accoltella la moglie in casa e scappa, 50enne arrestato dopo 24 ore di fuga a Verona Il cinquantenne è stato rinvenuto in buone condizioni fisiche dopo aver trascorso la notte nelle campagne del Veronese in pigiama e scalzo. Intanto le condizioni della moglie colpita al torace da un fendente sembrano in lieve miglioramento.

A cura di Antonio Palma

Si è conclusa dopo circa 24 ore la fuga del 50enne veronese che ieri ha accoltellato la moglie in casa a Palù, ferendola gravemente prima di scappare e tentare di far perdere le sue tracce. Dopo l'allarme scattato all'alba di giovedì, le forze dell'ordine si erano messe sulle tracce dell'uomo in tutta la zona con un'imponente caccia all'uomo che però non aveva dato esito immediato. Solo oggi la svolta, a seguito di una segnalazione, si è giunti al suo arresto.

Mentre la vittima dell'aggressione veniva soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova tuttora ricoverata, lui infatti si era dato a una fuga repentina prima dell'arrivo dei carabinieri, riuscendo a far perdere le proprie tracce tra le campagne della zona. Proprio in campagna l'uomo però si era nascosto senza allontanarsi molto dalla zona dove abita con moglie e figlia.

Il 50enne, operaio in un'acciaieria del Veronese, è stato rintracciato dai militari del Comando compagnia di San Bonifacio a Zevio, sempre in provincia Verona, a pochi chilometri da Palù. Si era nascosto in un campo agricolo dove probabilmente avrà trascorso la notte ma è stato individuato nella prima mattinata di venerdì da un contadino che quindi lo ha subito segnalato ai Carabinieri.

Per le sue ricerche erano state mobilitate 14 pattuglie con l'ausilio di un elicottero e dei droni che però dovevano scandagliare un'area di campagna con molti nascondigli possibili. Proprio il dispiegamento di forze ha spinto l'uomo a restare in zona però è stato notato. Del resto a piedi non sarebbe potuto andare molto lontano. Il cinquantenne è stato rinvenuto in buone condizioni fisiche dopo aver trascorso la notte nelle campagne in pigiama e scalzo, ed è stato portato in Caserma per le procedure di rito

Intanto dall'ospedale di Borgo Trento le condizioni della moglie colpita al torace da un fendente sembrano in lieve miglioramento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito la moglie con un coltello da cucina molto probabilmente a seguito di un'accesa discussione a cui ha assistito la figlia diciottenne della coppia, che è riuscita a scappare nella casa dei vicini e da lì a chiedere aiuto.