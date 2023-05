Accoltella il figlio di 34 anni a Palermo, lui era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia Una donna di 62 anni è stata arrestata per tentato omicidio dopo aver accoltellato il figlio di 34 anni. L’uomo, secondo quanto rilevato dalle indagini, era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha accoltellato il figlio 34enne sul pianerottolo di casa dopo l'ennesima lite domestica, ferendolo all'addome. La donna è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio nella mattinata di sabato 6 maggio, nel quartiere Cep di via Filippo Paladini a Palermo.

Ad avvertire le forze dell'ordine su quanto accaduto, è stato un vicino di casa allarmato dalle urla. Stando a quanto emerso, poco dopo la segnalazione del residente, la 62enne avrebbe chiamato la sala operativa della polizia per confessare il tentato omicidio.

Gli agenti arrivati sul posto, hanno trovato la 62enne in evidente stato di agitazione. Dopo l'arresto della madre, il 34enne è stato portato al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso. Il paziente è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo essere stato stabilizzato. L'arma del tentato delitto (un coltello da cucina) è stata recuperata per effettuare tutti i rilievi del caso.

Le liti e l'arresto per maltrattamenti

Stando a quanto rilevato dalle forze dell'ordine dopo il tentato omicidio, questa non sarebbe stata la prima lite tra madre e figlio. Il 34enne sarebbe stato arrestato già 3 anni fa per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto raccontato dai vicini alle forze dell'ordine, le liti con l'anziana madre erano all'ordine del giorno. La donna, disperata, avrebbe più volte allarmato gli altri residenti del condominio. Dopo l'arresto del figlio, le liti non avevano fatto altro che aumentare, diventando di giorno in giorno sempre più violente. L'ultima è stata proprio quella del 6 maggio che ha portato prima alla violenta discussione sul pianerottolo di casa e poi all'accoltellamento all'addome del 34enne.

La 62enne si è subito consegnata alle forze dell'ordine, raccontando nel dettaglio la dinamica dei fatti accertata durante i rilievi dagli agenti.