“Abbattere l’orso che lo ha ucciso ma non sia la soluzione”: il dolore della fidanzata di Andrea Papi “Andrea aveva paura, è normale. Tutti sanno che esiste una possibilità di incontro. Il ripopolamento degli orsi è mal gestito” ha dichiarato la fidanzata del 26enne ucciso. Funerali di Andrea Papi mercoledì a Caldes.

A cura di Antonio Palma

"Capisco anche che l’animale, ha agito d’istinto per difendersi, non vedo una colpa in questo. Il problema è la situazione mal gestita nel progetto Life Ursus, che è sfuggita di mano", a parlare è la fidanzata di Andrea Papi, il runner 26enne ucciso da un orso nei boschi di Caldes, in Val di Sole, mentre si allenava non lontano da casa sua nella Provincia di Trento. La giovane chiede l'abbattimento dell'animale che le ha portato via per sempre il suo fidanzato ma punta il dito contro la gestione del ripopolamento degli orsi in zona, così come ha fatto anche la famiglia del 26enne.

Andrea Papi e il luogo in cui è stato aggredito dall’orso

"Se un cane ammazza un altro cane, esiste una prassi che prevede l’abbattimento dell’animale che ha ucciso. Dato che è scomparsa una persona, vorrei che si agisca in questo modo ma questa non diventi la soluzione al problema, perché tolto un orso ne rimarranno tanti altri pericolosi" ha spiegato al Corriere del Trentino Alessia Gregori. Un pensiero condiviso dai genitori di Andrea Papi che si rivolti a dei legali per contestare le modalità con cui è stato messo in campo il progetto Life Ursus da parte della Provincia autonoma di Trento.

"Andrea aveva paura, è normale. Perché su quel versante di montagna gli orsi ci camminano e sono parecchi. Tutti sanno che esiste una possibilità di incontro. Ma io a camminare in montagna ci andrò comunque, consapevole che il pericolo rimarrà sempre. Magari, invece di andarci da sola, ci andrò in compagnia" ha aggiunto la giovane che con il fidanzato stava progettando concretamente una vita e un lavoro insieme. "Tante persone non riescono a capire che noi ci viviamo nel bosco, e che è sì un habitat dell’orso ma anche il nostro. Quando io esco di casa, sono già in montagna. Qui non esiste un parco per andare a correre in tutta tranquillità" ha concluso. Intanto proprio il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha confermato che l'orso in questione sarà individuato e abbattuto e ha già firmato l'ordine per abbattere l'animale dopo l'identificazione genetica dell'esemplare.

Funerali di Andrea Papi mercoledì a Caldes

Andrea Papi (Facebook)

Dopo l'autopsia, il corpo di Andrea Papi è stato restituito ai familiari e mercoledì saranno celebrati i funerali del 26enne. Le esequie mercoledì 12 aprile alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Caldes. La sera prima delle esequie, alle ore 20, la comunità si ritroverà per un rosario. Nel frattempo proprio all'esterno della chiesa è stata predisposta una grande cornice dove amici e conoscenti possono appendere pensieri e fotografie di Andrea. Tra i primi messaggi proprio quello della fidanzata Alessia Gregori: "Ti amo per sempre Ale".