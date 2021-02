Aveva 44 anni Maria Lobefaro, insegnante di sostegno in una scuola primaria nel Barese. La donna, deceduta a causa del Covid-19, viveva a Santeramo in Colle e insegnava nel primo circolo didattico Hero Paradiso. Non aveva patologie pregresse note e viveva con la madre, anche lei positiva al Covid. Maria aveva compiuto 44 anni da poco ed era una docente molto apprezzata nel piccolo comune. "Oggi per noi è un giorno di lutto – ha scritto su Facebook il sindaco Fabrizio Baldassarre -. Ho appena saputo dalla dirigente scolastica della Hero Paradiso della morte di Maria Lobefaro, 44 anni appena compiuti, docente di sostegno nella primaria. Non ha superato la sua battaglia contro il Covid-19 ed è volata in cielo dopo diversi giorni in ospedale".

Maria avrebbe passato almeno 10 giorni in ospedale prima del tragico decesso. Per lei suo fratello Beppe aveva rilasciato diversi appelli a mezzo stampa per procurare il plasma utile alle cure. L'epilogo è stato inaspettato sia per lui che per tutta la comunità di Santeramo. "Potrebbe aver preso la malattia a scuola – ha raccontato a Fanpage.it -. Nelle classi i casi sono aumentati e più della metà dei nuovi contagi sono riconducibili al contesto didattico". Anche il sindaco Baldassare ha infatti fatto sapere che il report del 5 febbraio scorso riportava 50 nuovi contagi a Santeramo, di cui 36 direttamente collegati alla vita tra i banchi, circa l'80% dei nuovi casi registrati. "Maria era una professionista seria e disponibile, sempre pronta al sorriso e all'accoglienza dei suoi alunni con i quali esercitava la propria delicata missione. Mi stringo alla famiglia e a tutti i suoi cari".

Il sindaco ha fatto poi sapere di aver interrotto la didattica in presenza proprio per l'aumento dei positivi al Coronavirus direttamente riconducibili alla scuola. "La didattica in presenza è stata annullata in tutte le scuole dell'infanzia, elementari e medie, fino al 13 febbraio".