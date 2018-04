Un episodio di odio ai danni dell'ex ministro ed europarlamentare del Pd, Cecile Kyenge: vandali si sono introdotti ieri nottenel suo giardino, e sono state imbrattate le pareti della sua abitazione a Modena. Ne dà notizia, il Partito Democratico della città emiliana il cui segretario provinciale, Davide Fava esprime solidarietà all'ex ministro dell'Integrazione nel Governo Letta così come l'ex segretario democratico e deputato, Piero Fassino.

"Desidero innanzitutto esprimere, a nome di tutto il partito modenese e mio personale, solidarietà e vicinanza alla nostra europarlamentare Cècile Kyenge – osserva Fava – "ignoti, nella notte, si sono introdotti nel cortile della sua abitazione vandalizzandone le pareti. Si tratta chiaramente di un gesto intimidatorio nei confronti del lavoro di Cècile e di disprezzo dei valori di integrazione e inclusione che, prima come ministro e ora come europarlamentare, continua a difendere con convinzione e capacità".

Kyenge, prosegue, "per il suo impegno e per la sua storia, è diventata un simbolo. Siamo, vicini a Cècile e ai suoi familiari e condanniamo con fermezza questi gesti barbari e intimidatori. Confermiamo la nostra fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura nell'auspicio che riescano al più presto, e senza indugio, a individuare e punire i responsabili di un atto così vile e odioso".

Per Fassino, eletto nel collegio di Modena e Ferrara, "ogni atto razzista indica la miseria umana e l'abisso morale di chi lo compie. Piena solidarietà e vicinanza per Cécile Kyenge vittima di atti vandalici per il suo impegno a favore della convivenza e della integrazione multiculturale".