Come già annunciato poche settimane fa dal viceministro dell'Economia Laura Castelli, per monitorare gli acquisti effettuati con il reddito di cittadinanza verrà rilasciata un'apposita applicazione, attualmente in fase di test. Secondo quanto spiegato dal Corriere della Sera, l'app si chiamerà io.italia.it e servirà per agevolare i rapporti di comunicazione fra il cittadino e la Pubblica amministrazione, nonché a stanare i cosiddetti "furbetti del reddito di cittadinanza", ovvero quei contribuenti che si vedranno ogni mese erogato l'assegno pur essendo privi dei requisiti di legge.

Come spiega Diego Piacentini, commissario per l'Agenda digitale, "questa app permette ai cittadini di ricevere messaggi dalla Pubblica amministrazione, di esprimere preferenze. La stiamo testando in sette comuni: Milano, Torino, Palermo, Cagliari ma anche piccoli centri. Più l'Aci e l'Agenzia di riscossione. Lo staff di Di Maio ci ha chiesto una soluzione tecnologica per il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo suddiviso il progetto in quattro blocchi tecnologici: chi ne ha diritto; il passaggio dei soldi dallo Stato al cittadino; il passaggio dei soldi dal cittadino al mercato; la valutazione a posteriori della pratica, la più importante perché risponde alla domanda: ha funzionato questa policy, sì o no?".