Un'anguria affumicata e tagliata come fosse un arrosto. È l'ultima stramberia culinaria made in USA. Il piatto è stato creato dallo chef Will Horowitz, socio del ristorante Duck’s Eatery di New York. A guardare i video e le foto che circolano in Rete sembra proprio un il classico arrosto, abbrustolito all'esterno e al sangue all'interno. Non si tratta però di carne, bensì di frutta rosolata. Il cocomero viene a tutti gli effetti trattato come se fosse carne: essiccato, affumicato, saltato in padella e infine affettato. Lo "smoked watermelon ham" ha creato grandissima curiosità nei cultori delle novità culinarie.

Ma se volete assaggiarlo dovrete, oltre che andare negli USA, aspettare almeno fino a novembre: la lista d’attesa per assaggiare l’anguria al sangue è molto lunga perché il procedimento di preparazione richiede almeno cinque giorni. Ad ogni modo, le prenotazioni al ristorante di New York, specializzato proprio in prodotti affumicati, sono aumentate vertiginosamente dopo che i video del "prosciutto di anguria affumicata" sono diventati virali sui social. E a quanto pare gli avventori non si sono fatti spaventare dal prezzo: 75 dollari.

“Riceviamo una richiesta ogni due minuti“, ha raccontato lo chef Horowitz. “Ho dovuto impostare una risposta automatica sulla nostra e-mail”. Per altro lo spazio del ristorante è poco e il cuoco dice che non riesce a produrne più di due alla volta. "Vogliamo continuare a innovare e implementare tecniche per affumicare altri cibi che non siano carne", ha dichiarato Horowitz, che ha già fiutato gli affari: “Vogliamo venderlo e continueremo a farlo. Ma di sicuro non apriremo un fottuto chiosco di angurie affumicate, questo sicuramente no”.