Stanno facendo discutere i metodi, decisamente sbrigativi, con cui una professoressa statunitense di una scuola del South Carolina ha svagliato uno studente che si era addormentato durante la lezione: anziché richiamarlo verbalmente, infatti, la docente l'ha preso a calci, schiaffi e strattoni. Una scelta "educativa" più degna di un bullo che, infatti, ha costretto l'insegnante a dimettersi, non prima però di aver tentato di giustificarsi spiegando che voleva solo scherzare: "Se chiedete ai ragazzi vi diranno che gioco spesso con loro, ridiamo e scherziamo insieme – ha detto la docente – So che dal video sembra che io abbia agito male, se uno non sa la situazione. Ma non era un atto malvagio. Era un gioco. Vorrei solo che le persone sapessero che amo i miei studenti con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto".

I dirigenti del distretto scolastico hanno dichiarato che le indagini sono scattate non appena il video è stato diffuso, tuttavia la docente ha deciso di rassegnare le dimissioni da sola. Studenti e genitori però si sono schierati in sua difesa e persino il padre del ragazzo preso a calci e schiaffi nel filmato ha affermato che la sua famiglia non aveva mai chiesto che venissero presi provvedimenti disciplinari nei confronti dell'insegnante. "Mio figlio non ha nulla a che fare con questa situazione. Non volevo che fosse licenziata. Spero che torni in servizio", ha dichiarato l'uomo ai microfoni di Fox. Anche altri professori e genitori hanno protestato contro le dimissioni della donna e un centinaio di alunni hanno preso parte a una marcia che è partita dalla scuola per giungere al distretto di polizia per contestare il suo allontanamento. "E' una fantastica educatrice e una grande donna", ha detto un suo ex alunno.