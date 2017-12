Tragedia sfiorata in Alto Adige, dove una donna di 38 anni è stata salvata dal suo bambino, di soli 6 anni, in seguito a un drammatico incidente stradale. E' successo sabato 23 dicembre su una strada provinciale di montagna in Val d'Ega, che collega San Valentino in Campo a Bolzano intorno alle 18:00. L'auto sulla quale viaggiavano la mamma e il figlio è, infatti, uscita di strada probabilmente in un punto dove l'asfalto era particolarmente ghiacciato, finendo la sua corsa in una scarpata dopo circa 150 metri.

La 38enne, di origini brasiliane, è rimasta incastrata tra le lamiere della vettura e, ferita, non riusciva a muoversi. Il figlio, però, illeso, non si è perso d'animo, ha impugnato il cellulare e ha chiamato il 112, spiegando cosa era appena successo e dando indicazioni utili a individuare il punto in cui erano finiti. A questo punto, si è messa in moto la macchina dei soccorsi, tra Aiut Alpin, vigili del fuoco volontari, Croce Bianca, soccorso alpino, carabinieri, per una operazione di recupero durata molte ore fino a notte inoltrata.

La mamma è stata trasportata in ospedale a Bolzano, dove le è stato diagnostica un politrauma ma stando a quanto riportato dai medici non sarebbe in pericolo di vita. Gli inquirenti sono comunque a lavoro per verificare le cause dell'incidente che sarebbe potuto finire in dramma senza l'intervento del piccolo eroe.