Una donna è stata condannata a sei anni di carcere dopo aver aiutato un uomo a violentare una ragazzina di meno di 13 anni in due occasioni. Gemma Hill, 33 anni, è stata incastrata dalla chat con il fidanzato, Stephen Arnopp, in cui discuteva di come avrebbe violentato la vittima. Inoltre la coppia avrebbe programmato anche lo stupro (poi fortunatamente non consumato) di una bambina di nove anni. Arnopp è stato incarcerato per 11 anni per aver abusato almeno due volte di un ragazzina a Welwyn Garden City, nell'Hertfordshire. Le autorità hanno individuato la biancheria intima della vittima a casa dell’uomo. Hill, originaria di Hatfield, è stata condannata principalmente per non aver denunciato gli attacchi alla polizia.

Il giudice Marie Catterson ha spiegato che l’imputato ha un Quoziente Intellettivo "estremamente basso" e che la vittima ha subito "effetti incalcolabili" a lungo termine che potrebbero essere "difficili e profondi" dopo che la coppia ha ammesso tutte le accuse contro di loro. Gli abusi di Arnopp hanno richiesto una "pianificazione sostenuta e significativa" ed è stata “una fortuna” che la coppia sia stata arrestata prima di aggredire l’altra bambina individuata, ha detto Catterson. Il giudice ha inoltre emesso un ordine di prevenzione che vieta alla coppia di contattare le proprie vittime di avere contatti non controllati con ragazze di età inferiore ai 18 anni. Entrambi gli imputati si sono dichiarati colpevoli in merito alle accuse formulate contro di loro.