Un cargo militare WC-130 Hercules della Guardia Nazionale di Portorico si è schiantato al suolo nello stato americano della Georgia, in prossimità dell’aeroporto di Savannah. A bordo c’erano nove persone: sarebbero morte tutte. “Confermiamo che a bordo si erano imbarcate 9 persone, tra cui 5 membri dell'equipaggio e 4 passeggeri”, è quanto ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Portorico, Paul Dahlen. Tutte le persone a bordo dell'aereo erano membri della Guardia. È stato il sito della Cnn a dire che nessuno si è salvato. Precedentemente Paul Dahlen non aveva fornito un bilancio definitivo, limitandosi a sottolineare la gravità dell'incidente aereo. Il cargo WC-130 – un apparecchio vecchio di almeno 50 anni – era decollato da Savannah in Georgia ed era diretto a Tucson, in Arizona. Era il suo ultimo volo prima della dismissione. Un volo che si è concluso con l’esplosione al suolo del velivolo.

Aperta un'inchiesta sull'incidente aereo – Sconosciute al momento le cause dell'incidente, su cui è stata aperta un'inchiesta. Un video ripreso da una telecamera di sorveglianza di un esercizio commerciale mostra il drammatico momento dello schianto al suolo dell'aereo. Nell’impatto, avvenuto verso le 11:30 ora locale, l’aereo fortunatamente non ha colpito auto o case o ferito altre persone. Informato dell'accaduto, il presidente americano Donald Trump ha chiesto in un tweet di unirsi alle sue “preghiere per le vittime, le loro famiglie, e i grandi uomini e le grandi donne della Guardia Nazionale”.