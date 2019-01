“Siete stati tutti fantastici”, così la 59enne insegnante Sue East si era rivolta ai suoi alunni di scuola elementare poco prima di morire per un male incurabile che da mesi l’aveva allontanata dalla sua adorata scuola. Parole dettate da un amore sconfinato per la sua professione e soprattutto per i suoi ragazzi. Un sentimento che gli alunni ricambiavano con altrettanto fervore e che hanno voluto dimostrare pubblicamente con un gesto commovente: ricoprire la bara della donna durante i funerali con tutti i loro disegnini. "Era adorabile, gentile, premurosa e la migliore insegnante di sempre" l'hanno descritta durante la celebrazione religiosa i ragazzini della la St Andrew's Church School, in cui la docente originaria di Bath, nel Somerset, aveva insegnato a lungo.

Quasi 700 persone tra alunni, genitori, ex-alunni e membri dello staff si sono radunati nell'Abbazia di Bath per dire addio all'ex dirigente scolastico. I ragazzi hanno cantato durante il funerale hanno coperto la bara della donna con disegni di fate, farfalle, cuori e arcobaleni. La 59enne è morta alla fine di dicembre in una struttura per malati terminali dove era stata ricoverata a seguito dell'aggravarsi del male incurabile che l'aveva colpita. Prima di morire aveva voluto riservare un ultimo pensiero proprio ai suoi ragazzi decidendo di farsi fotografare sul letto e scrivere una lettera per salutarli personalmente per l'ultima volta. Citando le parole di un romanzo che paragonava la morte alla navigazione oltre l'orizzonte in una piccola barca, la dona aveva scritto: "Ho amato molto il tempo trascorso a scuola, sono stati momenti fantastici e voi tutti siete fantastici. Non avrei mai pensato di trovare così tanta gioia nel mio lavoro. Grazie a tutti per aver condiviso la vostra gioia e amicizia con me. Ora per me è arrivato il tempo di passare a nuove avventure". Alla fine della sua lettera aveva esortato quelle che chiamava le sue "creature": "Non dimenticare che c'è sempre una soluzione a ogni situazione, non importa quanto sia difficile"