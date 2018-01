Addio a Mario Perniola, filosofo e scrittore, tra i più significativi esperti di estetica in Italia. Perniola, filosofo nato ad Asti il 20 maggio del 1941, ci lascia all'età di 76 anni, è deceduto ieri a Roma. Formatosi filosoficamente sotto il magistero di Luigi Pareyson all'Università di Torino, dove ha avuto la possibilità di conoscere e confrontarsi con altri due illustri pensatori della sua generazione, Gianni Vattimo e Umberto Eco. Il suo ultimo saggio, uscito nel 2017, è stato pubblicato da Bompiani col titolo "Estetica italiana contemporanea".

Teorico dell'arte contemporanea e professore ordinario di estetica all'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", ha diretto il Centro di Studio e di Documentazione "Linguaggio e pensiero" presso la stessa università, oltre che essere direttore della rivista di studi culturali e di estetica Agalma. Dal 1966 al 1969 è stato in stretto contatto col movimento d'avanguardia "Internazionale Situazionista", fondato dal francese Guy Debord con il quale ha intrattenuto un lungo legame di amicizia e di confronto teorico. Nel 1968 il trasferimento a Roma. Professore di estetica all'Università di Salerno dal 1970 al 1983 e successivamente all'Università di Roma "Tor Vergata", è stato professore invitato in molte università straniere e centri di ricerca, in Francia, Danimarca, Brasile, Canada, Giappone, USA e Australia. Le sue opere sono state tradotte in molte lingue, anche orientali.