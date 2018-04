Un semplice errore al computer da parte di un addetto alle paghe ha trasformato improvvisamente decine di dipendenti in ultra milionari. È accaduto in corea del sud dove, per una svista, a oltre duemila dipendenti di Samsung Securities, una divisione del conglomerato coreano Samsung, è andato un bonus da 52 milioni a testa per un totale di ben 105 miliardi di dollari. L'impressionante errore è stato compiuto venerdì scorso alla chiusura dei mercati quando un dipendente dell'azienda, che è anche una delle principali case di brokeraggio del paese, ha immesso per errore alcuni dati sbagliati nel sistema automatico che distribuisce il bonus in busta paga trasformandolo in un salasso per la società.

Come spiega il Wall street Journal, il dividendo doveva essere in realtà di mille won (0,94 dollari ) per azione. Il dipendente però ha confuso la forma della misurazione, scambiando won e azioni ed emettendo così un dividendo pari a mille volte il valore di ciascuna azione detenuta dal gruppo di dipendenti. In totale, la società ha depositato 2,8 miliardi di azioni per un valore di 111,8 miliardi di won ( 104,8 miliardi di dollari) nei conti dei dipendenti, oltre 30 volte le azioni emesse dalla società. L'errore è durato pochi minuti ma tanto è bastato ad alcuni dipendenti di vendere sul mercato 5 milioni di azioni pochi minuti dopo averle ricevute. Per questo nei loro confronti l'azienda ha annunciato che penderà provvedimenti.

Intanto però è stata la stessa Samsung Securities a entrare nel mirino delle autorità e ha dovuto incassare la decisione del sistema pensionistico nazionale del paese di interrompere qualsiasi rapporto con la società di brokeraggio proprio a causa delle “preoccupazioni circa le scarse misure di sicurezza” che sono state portate alla luce dal clamoroso errore. Il fondo pensionistico, che è il quarto al mondo per grandezza, ha spiegato che non si avvarrà più di Samsung Securities per le proprie operazioni sul mercato.