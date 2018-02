Quella di Steven Pladl, 42 anni, e di sua figlia biologica, Katie Rose, 20 anni, è una storia che sta facendo molto parlare negli Stati Uniti e che ben presto ha fatto il giro del mondo. I due, infatti, hanno avuto insieme un bambino e progettano persino di sposarsi, nonostante siano stati arrestati entrambi con l'accusa di incesto la scorsa settimana mentre si trovavano nella loro casa di Knightdale, nella Carolina del Nord. Per lei, il padre ha anche lasciato la sua compagna, noncurante del pericolo di quella relazione.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, Katie fu data in adozione subito dopo la sua nascita, una ventina di anni fa. Dopo aver compiuto 18 anni, ha però utilizzato i social network per ricongiungersi con i suoi genitori biologici. E' stato proprio a questo punto che ha conosciuto Steven. Era l'agosto del 2016 quando si è trasferita in casa del padre naturale. Tre mesi dopo l'uomo e la sua compagna, che vivevano insieme ai loro due figli, decisero di mettere fine alla loro relazione. Da allora tra Steven e sua figlia Katie è iniziato un rapporto sentimentale, da cui è nata anche una bambina nel settembre del 2017.

L'uomo avrebbe anche costretto i suoi due figli a riferirsi a Katie come alla loro matrigna, nonostante fosse la loro sorellastra. I due avrebbero anche celebrato una cerimonia di nozze simbolica, dal momento che non potevano farlo legalmente, come testimoniano alcune foto sull'account Instagram della ragazza. E' stata la ex compagna di Steven a denunciare tutto alle autorità, che infine hanno arrestato la coppia lo scorso mese di gennaio con l'accusa di incesto. La donna aveva letto della gravidanza e della relazione tra l'ex marito e la giovane sul diario di uno dei suoi figli. E mentre i due restano in carcere in attesa del processo, non è ancora chiaro a chi sia stata affidata il loro bambino.