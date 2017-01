Un altro dramma ha sconvolto oggi l’Abruzzo. Un elicottero del 118 è precipitato nell'Aquilano, tra il capoluogo e Campo Felice. Il velivolo era intervenuto nella zona degli impianti per un normale soccorso dopo un incidente sciistico quando è precipitato da un'altezza di 600 metri. A bordo c’erano sei uomini e purtroppo nessuno di loro si è salvato, compreso Ettore Palanca, cinquantenne romano maitre dell'Hotel Cavaliere Hilton, che è lo sciatore che si era fatto male e che l’elicottero era andato a prelevare. Le altre vittima sono Walter Bucci, 57 anni, medico rianimatore del 118 Asl dell'Aquila, Davide De Carolis, tecnico dell'elisoccorso del soccorso alpino e consigliere comunale di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), Giuseppe Serpetti, infermiere, Mario Matrella, verricellista, Gianmarco Zavoli, pilota. Due delle sei vittime, il medico rianimatore Bucci e il tecnico del soccorso alpino De Carolis, avevano partecipato nei giorni scorsi alle operazioni di soccorso all'Hotel Rigopiano.

Da soccorritori a vittime – Entrambi aquilani, Walter Bucci aveva lavorato per due giorni tra le macerie della struttura travolta dalla slavina mentre Davide De Carolis, da quanto si è appreso, aveva lasciato la zona dell’albergo soltanto ieri. Quest’ultimo era stato “taggato” appena qualche giorno fa in un post su Facebook scritto da un suo amico, come lui soccorritore all’hotel Rigopiano di Farindola. Un post lungo e commovente che il soccorritore, Roby De Paolis, aveva scritto per descrivere le difficili ore vissute con i suoi amici tra le macerie dell’albergo travolto dalla slavina. E in queste ore in tantissimi sotto quel post stanno lasciando dei commenti per ricordare De Carolis. Soltanto due giorni dopo quel post, Davide e Walter, da soccorritori sono diventati vittime del terribile incidente di Campo Felice.