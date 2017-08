in foto: Foto di repertorio

Una piccola e solitaria ape ha rischiato di provocare una tragedia nelle scorse ore a Marano Vicentino, in Veneto. L'insetto infatti si è introdotto improvvisamente nell'abitacolo di una vettura che stava percorrendo via Maranese di Schio facendo subito scattare la paura nel conducente del veicolo, una 36enne del posto. Per difendersi da una possibile puntura, infatti, la donna ha tentato di scacciarla per farla uscire da un finestrino ma si è distratta, sbandando e perdendo il controllo del mezzo che è finito fuori strada.

L'auto, una Fiat Multipla, ha finito la sua corsa con uno schianto contro un albero, un platano a bordo carreggiata, prima di rimbalzare al centro della strada dove si è arrestata definitivamente. L'impatto ha causato il ferimento di quattro persone che si trovavano in auto, tra cui la stessa conducente e alcuni bambini. Fortunatamente l'impatto però non è stato violentissimo e nessuno è rimasto ferito in maniera seria. La conducente come i tre passeggeri, due bambini ed un'amica, sono stati medicati per lievi lesioni al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso e poi rimandati a casa