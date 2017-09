Doveva essere un ricevimento di nozze extralusso in un resort di prestigio e in luogo esclusivo di Venezia ma, probabilmente complice anche l'alto tasso alcolico di qualcuno, la cerimonia si è trasformata in pochi attimi in una rissa tra invitati che poi ha coinvolto anche il personale della struttura. È quanto accaduto lo scorso fine settimana nell’isola di San Clemente, nella città lagunare, e che alla fine ha richiesto l'intervento anche delle forze dell'ordine. Dopo tre giorni di festeggiamenti, la zuffa sembra sia iniziata con una lite per futili motivi tra tre dei 250 invitati alla festa di nozze.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i tre avrebbero iniziato a discutere tra loro animatamente all’interno del ristorante ma ben presto sarebbero arrivati alle mani spostandosi all’entrata principale e sul pontile degli arrivi, dove si sono presi a schiaffi, calci e pugni, mettendo in difficoltà anche gli addetti alla sicurezza della struttura che, dopo aver cercato inutilmente di portare la calma rimanendo anche feriti, alla fine sono stati costretti a chiamare la polizia.

Solo con l’arrivo degli agenti della squadra volanti la situazione si è tranquillizzata. I poliziotti arrivati sul posto infine hanno identificato un cittadino bulgaro di 32 anni e due cittadini russi di 26 e 31 anni, protagonisti delle violenze, che dopo le medicazioni dei sanitari sono stati denunciati per il reato di rissa.