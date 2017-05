Sono stati sottoposti a eutanasia, e dunque uccisi, undici animali ospiti di una riserva di Elbert, in Colorado. La soppressione è stata decisa in seguito a una controversia non risolta tra i proprietari dell'area e gli amministratori locali: a farne le spese sono stati 3 leoni, 3 tigri e 5 orsi. A ucciderli John Laub e Peter Wenney, i titolari della riserva "Lion's Gate", lo scorso 20 aprile: gli animali avrebbero dovuto essere spostati in un'altra contea, ma visto che ciò non è stato fatto gli amministratori cittadini hanno deciso di abbatterli dal momento che non potevano più continuare a vivere in quel luogo. L'operazione è stata decisa ufficialmente perché l'area "non conteneva piani di emergenza chiari che garantissero la sicurezza degli animali e dei residenti nella zona".

I membri della commissione cittadina che hanno dovuto prendere la decisione hanno detto di essere addolorati, e che se i proprietari della riserva avessero accettato il trasferimento nessuno avrebbe fatto ricorso all'eutanasia. I due proprietari sostengono tuttavia che l'udienza non è stata regolare, e che la commissione non ha mai preso sul serio le loro obiezioni. Il direttore esecutivo del Wildlife sanctuary nella città di Keenesburg, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso: "Potevano tranquillamente trovare una casa a questi animali, è inconcepibile, sarebbe stato facile spostarli altrove".

L'uomo ha aggiunto: "Sono certo che ci sarebbero state tante organizzazioni pronte ad aiutare i 2 proprietari, mi sembra molto strana la loro scelta".