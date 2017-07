Passo indietro delle autorità statunitensi sui divieti imposti per la sicurezza dei voli internazionali. Da Washington infatti hanno annunciato che è stato appena abolito il divieto di imbarcare laptop e computer in cabina su voli diretti negli Stati Uniti e provenienti da diversi paesi mediorientali. A renderlo noto sono i stai i media americani mala decisione è stata confermata successivamente anche dal dipartimento americano di sicurezza nazionale. Il blocco voluto fortemente dall'amministrazione del presidente Donald Trump colpiva nove compagnie aeree che volano da 10 aeroporti internazionali verso diversi scali in Usa ed era stato al centro di numerose polemiche con accuse di discriminazione.

Il blocco aveva colpito alcuni scali in Medio Oriente e Nord Africa ritenuti possibili paesi di partenza di potenziali terroristi di matrice islamica che avrebbero potuto nascondere dell'esplosivo nei dispositivi portati a bordo di aerei. La decisione di fato aveva provocato una flessione della domanda sulle rotte statunitensi tanto da scatenare le proteste delle compagnie interessate.

I funzionari statunitensi hanno revocato il divieto dopo aver visitato i 10 aeroporti in Egitto, Marocco, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e Turchia nelle ultime tre settimane per controllare le nuove misure di sicurezza annunciate nel mese scorso. Le compagnie aeree che non adotterannno i requisiti di sicurezza potrebbero comunque subire delle restrizioni analoghe successivamente. Il divieto di ingresso per i cittadini di sei paesi a maggioranza musulmana – Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen – introdotto contemporaneamente a quello sui voli rimane comunque in vigore, anche se è stato limitato dopo diverse sentenze della corte degli Stati Uniti a seguito di ricorsi.